مئات الآلاف يحتجون في فرنسا والنقابات تسعى لإحداث توقف تام في فرنسا

شهدت النقابات الفرنسية ارتفاعا في نسبة المشاركة اليوم الثلاثاء، في جولة جديدة من الإضرابات والاحتجاجات الرامية إلى إجبار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على التخلي عن خطته لرفع الحد الأدنى لسن التقاعد.

وتوجه أكثر من مليون شخص في فرنسا إلى الشوارع للتظاهر ضد إصلاحات نظام التقاعد، فيما ذكرت الكونفيدرالية الفرنسية للعمل أن 5ر3 مليون عامل أضربوا عن العمل كإجراء احتجاجي .

وتعد هذه الاحتجاجات الأكبر حتى الآن ضد خطط ماكرون لإصلاح نظام التقاعد وتأتي في ظل مناقشة مجلس الشيوخ للاقتراحات.

ودعت النقابات العمالية إلى الإضرابات من أجل "إحداث توقف تام في فرنسا".

وذكرت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية أن الخدمات تعطلت بشدة وستظل كذلك حتى غد الأربعاء، وحثت المسافرين على تأجيل رحلاتهم. وألغت "يوروستار" 38 رحلة دولية للقطارات التي تربط بين لندن وباريس وبروكسل وأمستردام خلال اليومين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وبحسب الهيئة المستقلة للنقل في باريس، تأثرت مواعيد رحلات قطارات الأنفاق بشدة. وحثت الهيئة السكان على العمل من المنزل إن أمكن، وتوقعت المزيد من التعطيل غدا الأربعاء.

وذكرت "إير فرانس" أنها تتوقع تشغيل ثمانية من 10 رحلات طيران قصيرة ومتوسطة في اليومين.

ولم تتمكن الشاحنات من الوصول إلى أي من المصافي الرئيسية الست في البلاد، مما أدى إلى اضطراب شديد في إمدادات الوقود بسبب موجة الاحتجاجات العمالية التي أد ت لوقف عمليات نقل البنزين والديزل إلى محطات الوقود في فرنسا.

وقيدت الإضرابات القدرة الكهرومائية في شركة "إلكتريسيتيه دو فرانس" عند 6ر5 جيجاوات في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء.

يذكر أن إصلاح نظام التقاعد جزء أساسي من خطة الرئيس ماكرون في فرنسا.

وإلى جانب زيادة سن التقاعد، تريد حكومة يمين الوسط الفرنسية زيادة الحد الأدنى لمعاش التقاعد الشهري إلى حوالي 1200 يورو (1300 دولار).

ووفقا للنظام المقترح سيحصل المتقاعد على معاش تقاعد كامل دون استقطاعات بمجرد وصوله إلى سن 67 عاما دون النظر إلى عدد سنوات اشتراكه التأميني. ويعمل كثير من الفرنسيين لما بعد 62 عاما إذا لم تكن سنوات عملهم كافية للحصول على راتب تقاعد كامل.

ووفقا لاستطلاع رأي حديث أجرته مؤسسة "آي إف أو بي" المعنية بالاستطلاعات في فرنسا، يعارض حوالي ثلثي الشعب الفرنسي إصلاحات نظام التقاعد. كما أوضح الاستطلاع أن المعارضة أقوى بين من تقل أعمارهم عن 35 عاما.

ومع ذلك، خلص الاستطلاع إلى أن نحو ثلث الشعب الفرنسي فقط يعتقد أن الاحتجاجات قد توقف إصلاح نظام التقاعد.