 إستونيا: الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى اتخاذ قرار سريع لتمويل شراء قذائف لأوكرانيا - بوابة الشروق
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إستونيا: الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى اتخاذ قرار سريع لتمويل شراء قذائف لأوكرانيا

وكالات
نشر في: الأربعاء 8 مارس 2023 - 11:19 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 مارس 2023 - 11:19 ص


قال وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور، اليوم الأربعاء، إن دول الاتحاد الأوروبي ستحتاج إلى اتخاذ قرار سريع بشأن تمويل جديد لتوفير الذخيرة لأوكرانيا بشكل مشترك.

وأضاف بيفكور قبيل اجتماع لوزراء الدفاع بالاتحاد الأوروبي في ستوكهولم "عندما نوفر هذه الأموال الجديدة، فإن هذا سيزيد أيضا من قدرة الصناعة. ما نحتاجه على أي حال أيضا للمستقبل، هو أن تكون الصناعات الأوروبية قادرة على إنتاج المزيد من الذخائر"، بحسب وكالة رويترز.

وسيناقش الوزراء خططا لتسريع توريد ذخيرة عيار 155 مليمتر لأوكرانيا، التي تطلب المزيد من قذائف المدفعية لمحاربة الغزو الروسي، وطلب المزيد من الذخائر معا.

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