محافظ الوادي الجديد يتفقد سوق الشعلة بالخارجة

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تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، سوق الشعلة بمدينة الخارجة، يرافقه جهاد متولي رئيس مركز الخارجة، في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأعلن الزملوط، توافر السلع الأساسية وكفاية أرصدة اللحوم والأسماك والدواجن، مشددا على مراقبة الأسواق ووضع لافتات بأسعار السلع والخضروات، والاسترشاد ببورصة الدواجن لإعلان أسعارها بشكل يومي؛ لمحاربة جشع التجار، وعدم استغلال المواطنين.

ووجه المحافظ، الوحدة المحلية ومديرية التموين، باستغلال أسماك بحيرة باريس وطرحها بأسعار مخفضة للمواطنين، ومنح بعض تجار الخضروات محال ومنافذ بيع مجانية حتى انتهاء شهر رمضان المبارك، ضمن جهود المحافظة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.