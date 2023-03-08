الناتو: القوات الروسية قد تسيطر على باخموت خلال أيام

قال أمين حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم الأربعاء، إن القوات الروسية قد تسيطر على مدينة باخموت خلال أيام، مشيرا إلى أنه لا يجب الاستهانة بقدرة القوات الروسية.

وحذر ستولتنبرج من خطورة الاستهانة بقدرات القوات الروسية، مشيرًا إلى احتمال سيطرتها على مدينة باخموت خلال الأيام المقبلة.

وصرح ستولتنبرج "لا يمكننا استبعاد احتمال أن تسقط باخموت خلال الأيام المقبلة، ومن المهم توضيح ان ذلك قد لا يعني بالضرورة تحولًا جذريًا في مسار الحرب، ولكنه يعني أننا يجب ألا نستهين بقدرات روسيا"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأعلن يفجيني بريجوجين، مؤسس مجموعة "فاجنر"، في وقت سابق من اليوم، أن القوات الروسية بسطت سيطرتها على كامل الجزء الشرقي من مدينة باخموت.

وصرح بريجوجين في وقت سابق بأن مقاتلي "فاجنر" حاصروا أرتيوموفسك بشكل كامل.

وفي كلمة نشرها على قناته الخاصة على "تلجرام"، قال بريجوجين: "سيطرت قوات فاجنر على الجزء الشرقي بأكمله من باخموت. كل المناطق الواقعة شرق نهر باخموتكا باتت تخضع بالكامل لسيطرة قوات فاجنر".

وفي وقت سابق، صرح مستشار القائم بأعمال رئيس دونيتسك، يان جاجين، بأن القوات الروسية فرضت سيطرتها على نحو نصف مساحة مدينة باخموت.