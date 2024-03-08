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تقرير: رئيس الأركان الإسرائيلي يطالب بإعداد خطة لعملية برية محتملة في لبنان

تل أبيب (د ب أ)
نشر في: الجمعة 8 مارس 2024 - 12:33 م | آخر تحديث: الجمعة 8 مارس 2024 - 12:33 م
ذكر تقرير إخباري اليوم الجمعة، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، طالب بإعداد خطة بشأن عملية عسكرية برية محتملة في لبنان.

وكلف هرتسي كلف العميد موشيه شيكو تامير بإعداد الخطة، ولهذا الغرض تم نقل جنود من غزة إلى قيادة المنطقة الشمالية مع الوضع في الاعتبار الدروس المستفادة من حرب غزة، بحسب ما ذكرته القناة 13 الإخبارية الإسرائيلية.

يشار إلى أن تامير هو من قام بإعداد خطط الدخول البري إلى غزة، عندما كان نأئبا لقائد لواء الشمال، ولديه بخبرة كبيرة في القطاع الشمالي.

كان وزير الدفاع يوآف جالانت صرح يوم الثلاثاء الماضي بأن التوتر المستمر مع مقاتلي حزب الله على الحدود بين بلاده ولبنان يجعل الوضع أقرب إلى التصعيد العسكري، مما قد يجر المنطقة إلى تصعيد خطير.

وتشهد المناطق على جانبي الحدود بين إسرائيل ولبنان تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر حزب الله منذ الثامن من أكتوبر الماضي، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة ردا على هجمات حماس على الدولة العبرية.

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