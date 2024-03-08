الأهلي يختتم استعداداته للزمالك بتدريب في الفندق

وضع الجهاز الفني للنادي الأهلي ترتيبات عديدة؛ استعدادا لمواجهة الزمالك التي تقام مساء اليوم على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض في نهائي كأس مصر.

الأهلي يواجه الزمالك في السابعة والنصف من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الأول بارك، في العاصمة السعودية الرياض، في نهائي النسخة المؤجلة من كأس مصر، موسم 2022-2023.

السعودية تستضيف نهائي كأس مصر، البطولة الأعرق في البلاد، والتي تقام للمرة الأولى خارج مصر، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتقرر إقامة مران بدني خفيف للاعبين في فندق الإقامة وفقا لبرنامج الأحمال الذي وضعه الجهاز الفني في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب.

من المقرر أن يرتدي الأهلي خلال المباراة طاقمًا من القميص الأحمر والشورت الأسود والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأزرق، بينما سيرتدي الزمالك طاقمًا من اللون الأبيض بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا باللون الأصفر كاملًا.