تدمير 4 مسيرات جوية أوكرانية فوق مقاطعة فولغوغراد

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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وسائط الدفاع الجوي الروسية، تمكنت من تدمير أربع طائرات مسيرة أوكرانية أخرى فوق مقاطعة فولغوغراد صباح اليوم.

وجاء في بيان الوزارة: "في حوالي الساعة 07:00 من يوم 8 مارس بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة أخرى من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف في الأراضي الروسية. وتم تدمير أربع طائرات أوكرانية بفضل تصدي منظومات الدفاع الجوي المناوبة لها فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد".

من جانبه، قال حاكم المقاطعة أندريه بوشاروف، إنه تم تدمير الطائرات بدون طيار في منطقة جوروديششينسكي.

وكتب بوشاروف، على قناته في تيلغرام: "تم اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان سلامة السكان. ولم تقع إصابات أو دمار نتيجة الهجوم المعادي".

تحاول القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، مهاجمة أهداف في المناطق الحدودية والوسطى في روسيا بطائرات بدون طيار.

وتنجح قوات الدفاع الجوي بالجيش الروسي، في اعتراض الطائرات المعادية، وتسقطها قبل تحقيق أهدافها.