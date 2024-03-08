الشحات: سعيد باللقب الـ14 مع الأهلي ‏

عبر حسين الشحات، لاعب الأهلي، عن سعادته بالتتويج باللقب الـ14 في تاريخه مع الأهلي، بعد الفوز اليوم بكأس مصر على حساب الزمالك في نهائي البطولة الذي أقيم على استاد الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.
وقال الشحات إن الأهلي لم يكن في أفضل حالاته خلال الشوط الأول من مباراة نهائي كأس مصر، ولكن بدعم الجماهير وتعليمات الجهاز الفني بدأ العودة خلال الشوط الثاني ونجح في تسجيل هدفين والفوز بالمباراة.
وأكد لاعب الأهلي أن الفوز بلقب كأس مصر هو الأهم، لإسعاد الجماهير الداعمة للفريق أينما تواجد وفي كل المحافل التي يشارك بها.
وشدد حسين الشحات على أن اللعب للأهلي وارتداء القميص الأحمر شرف كبير وبوابة لكتابة تاريخ واسم كبير لأي لاعب، متمنيًا مواصلة حصد كل الألقاب مع الفريق سواء على المستويين الإفريقي أو المحلي.
وتوج الأهلي بلقب كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد، سجل هدف التقدم إمام عاشور في الدقيقة 83، وأضاف أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليرفع الأهلي رصيده من البطولة إلى الرقم 39.