خبير تحكيمي عبر قناة الأهلي: شيكو بانزا كان يستحق الطرد في القمة

أكد ناصر عباس، الخبير التحكيمي، أن شيكو بانزا، لاعب نادي الزمالك، كان يستحق الحصول على بطاقتين صفراوين، ومن ثم الطرد، خلال لقطتين شهدتا جدلًا تحكيميًا في مباراة القمة أمام الأهلي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، حيث افتتح محمد هاني التسجيل للفريق الأحمر في الدقيقة 39، قبل أن يضيف منصف بقرار الهدف الثاني في الدقيقة 80، ليحسم الأهلي القمة رقم 133 لصالحه.

وقال ناصر عباس، خلال فقرة تحليل الأداء التحكيمي على قناة الأهلي، إن شيكو بانزا كان يستحق الحصول على بطاقة صفراء في اللقطة الأولى، بسبب لمسه الكرة باليد أثناء اللعب، معتبرًا أن هذه المخالفة كانت تستوجب إنذاره.

وأضاف الخبير التحكيمي أن اللاعب كان يستحق بطاقة صفراء ثانية في اللقطة الأخرى، بسبب ما اعتبره تمثيلًا داخل منطقة جزاء الأهلي، موضحًا أن أشرف داري لم يدفع لاعب الزمالك بالقوة التي تبرر سقوطه بهذه الصورة، من وجهة نظره.

وأثار شيكو بانزا الجدل خلال الشوط الثاني من مباراة القمة، بعدما سقط داخل منطقة جزاء الأهلي إثر احتكاك مع مروان عطية وأشرف داري، مطالبًا باحتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك، في لقطة أثارت نقاشًا بشأن القرار التحكيمي.