ارتفاع عدد الوظائف في أمريكا بأكثر من التوقعات

أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الوظائف الجديدة في الولايات خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات.



وقالت وزارة العمل إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت بمقدار 275 ألف وظيفة خلال فبراير الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بمقدار 200 ألف وظيفة.



في الوقت نفسه، قالت الوزارة إن عدد الوظائف الجديدة في ديسمبر الماضي كان 290 ألف وظيفة، وفي يناير الماضي 229 ألف وظيفة.



وقالت وزارة العمل إن معدل البطالة ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 9ر3% مقابل 7ر3 خلال يناير الماضي. كان المحللون يتوقعون استقرار معدل البطالة خلال الشهر الماضي.



أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة، أمس استقرار عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بمستواه في الأسبوع السابق وفقا للبيانات المعدلة.



وبلغ عدد طلبات إعانة البطالة في الأسبوع المنتهي يوم 2 مارس الحالي 217 ألف طلب وهو نفس الرقم المسجل في الأسبوع السابق وفقا للبيانات المعدلة.



كان المحللون يتوقعون استقرار عدد الطلبات عند مستواه في الأسبوع السابق، وكان 215 ألف طلب وفقا للبيانات الأولية.