وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يبحثان هاتفيا التطورات في قطاع غزة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، هاتفياً، اليوم الجمعة، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، التطورات في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الوزيرين بحثا خلال الاتصال: "القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية".

وأكد مصدر لقناة "العربية" السعودية في وقت سابق اليوم الجمعة، أن المملكة ستحتضن بعد غد الأحد، اجتماعا سداسيا تشارك فيه مصر والسعودية وقطر والإمارات والأردن وفلسطين.

وسيشارك في الاجتماع الذي تحتضنه السعودية، عن الجانب الفلسطيني، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

وسيبحث المشاركون في الاجتماع الموقف العربي الموحد حول آليات إنهاء الحرب على قطاع غزة، وإدخال المساعدات، وترتيب المرحلة المقبلة فيما يخص إقامة الدولة الفلسطينية.

وأعرب وزراء خارجية السعودية وقطر والإمارات والأردن ومصر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان لهم صباح اليوم الجمعة، "عن دعمهم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وحثهم لكافة الداعمين لها على الاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين".

كما شدد الوزراء "على أهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة"، مؤكدين "على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعن رفضهم القاطع لكل عمليات التهجير القسري".