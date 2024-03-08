شباب ورياضة بني سويف تنظم مسيرة للمشي احتفالا باليوم العالمي للمرأة

تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نظمت مديرية الشباب والرياضة بالتعاون والتنسيق مع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، مسيرة للمشي، في إطار احتفالات وزارة الشباب والرياضة باليوم العالمي للمرأة، بإشراف الدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية، والدكتورة غادة جمال الدين مدير عام القاعدة الشعبية بالوزارة.

انطلقت المسيرة ببني سويف والتي تنفذها الإدارة المركزية لبرامج للتنمية الرياضية، والتي تضمنت مسيرة مشي ومهرجان رياضى ترويحي للفتيات والسيدات، والذي بدأ من حي الزهور، حتى مركز شباب العبور سيرا على الأقدام، فضلاً عن تنفيذ مسابقات رياضية ترويحية للفتيات والسيدات المشاركات في الاحتفال وتوزيع جوائز عينية على الفائزين في المسابقات.

جاء ذلك في حضور هشام الجبالى مدير عام مديرية الشباب والرياضة والدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية للرياضة، ونرمين محمود مقرر المجلس القومى للمرأة ببنى سويف، وعبير علي أخصائى رياضي بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، الدكتورة دعاء رمضان معاون المدير للشباب، وعبد الله سيف مدير إدارة الرياضة والأخصائيين القائمين على التنفيذ من الإدارة.

وأشار الجيالي إلى أن المسيرة والتي تقام ضمن فعاليات احتفالات الوزارة باليوم العالمي للمرأة 8 مارس، تأتي في إطار قناعة وإيمان بالوزارة بأهمية دور المرأة في المجتمع، وحرصها على مشاركتها في مختلف الفعاليات والأنشطة، ونشر الوعي بأهمية الرياضة للمرأة ودعمها جسدياً ونفسيا، لافتا إلى أن المسيرة أطلقها الوزير الدكتور الدكتور أشرف صبحي، على مستوى الجمهورية عبر "تقنية الفيديو كونفرانس" بحضور قيادات الوزارة.