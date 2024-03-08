إسرائيل ترد على إطلاق صواريخ من غزة وتقتل 30 فلسطينيا في عملية منفصلة

أعلنت إسرائيل، اليوم الجمعة، أنها ردت على إطلاق صواريخ من قطاع غزة، وضربت منصات لإطلاق صواريخ، وقتلت أيضا نحو 30 فلسطينيا في معارك بوسط وجنوب غزة.



وقال الجيش الإسرائيلي، إنه نشر مدفعية وطائرات مقاتلة ردا على عدد، لم يكشف عنه، من الصواريخ التي سقطت في المنطقة المحيطة ببلدة سديروت، في جنوب إسرائيل، التي كانت قد تضررت جراء الهجوم الذي شنته حركة "حماس" في 7 أكتوبر الماضي.



وتبعد سديروت حوالي 3 كيلومترات عن حدود غزة.



كما أفادت تقارير بتعرض كيبوتس ناحل عوز بجنوب إسرائيل، وبالقرب من قطاع غزة، لهجوم بالصواريخ في وقت متأخر من مساء أمس الخميس.



ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الهجوم.



وقام الجيش الإسرائيلي بتدمير أنفاق واستولى على أسلحة في وسط إسرائيل وبمدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.



وأعلن الجيش أن عدد نشطاء حركة حماس الذين قتلهم في غزة مؤخرا وصل إلى 13ألفا منذ بداية الحرب.



ويقدر الجيش عدد مقاتلي حماس بنحو 30 ألفا.



كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن عدد جنوده الذين قتلوا في الهجوم البري في قطاع غزة بلغ 247.