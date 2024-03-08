رئيسة المفوضية الأوروبية تتوقع انطلاق سفن مساعدات إلى غزة مطلع الأسبوع المقبل

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، إن من المتوقع أن يتم فتح ممر إنساني يسمح بدخول المساعدات من قبرص إلى غزة عبر البحر.



وذكرت فون دير لاين في مؤتمر صحفي بقبرص، رفقة الرئيس نيكوس خريستودوليدس: "نحن قريبون للغاية من فتح ممر، ونأمل أن يحدث ذلك غدا السبت، أو بعد غد الأحد".



وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في ساعة متأخرة أمس الخميس العملية المشتركة للولايات المتحدة وشركائها من أوروبا والشرق الأوسط. وستشهد العملية إقامة ميناء مؤقت تم تشييده على ساحل قطاع غزة ليسمح برسو السفن.



وبحسب بيان تم نشره اليوم الجمعة، تشترك المفوضية الأوروبية مع ألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا وقبرص والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة في مهمة الإغاثة.



وأضافت فون دير لاين: "تمول أوروبا جهدا إغاثيا إنسانيا كبيرا للفلسطينيين في غزة والمنطقة، بقيمة 250 مليون دولار (273 مليون دولار) العام الجاري".



وأوضحت: "لكن التحدي الرئيسي هو توصيل المساعدات إلى السكان على الأرض في غزة. وندرك المصاعب التي تواجهها المعابر البرية" ولذلك من الضروري اللجوء إلى مهمة بحرية.