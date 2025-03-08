 نوارة نجم تنتقد صناع مسلسل ولاد الشمس بسبب أغنيات والدها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نوارة نجم تنتقد صناع مسلسل ولاد الشمس بسبب أغنيات والدها

مسلسل ولاد الشمس
مسلسل ولاد الشمس

نشر في: السبت 8 مارس 2025 - 2:11 ص | آخر تحديث: السبت 8 مارس 2025 - 2:11 ص

انتقدت الكاتبة نوارة نجم ابنة الشاعر الشهير الراحل أحمد فؤاد نجم، صنّاع مسلسل ولاد شمس الذي يُعرض في الموسم الدرامي الرمضاني الحالي.

وقالت عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إنّ صناع المسلسل استخدموا قصيدة «إذا الشمس غزقت» للشيخ إمام وكذلك قصيدة بقرة حاحا لفؤاد نجم، مستغربة عدم نسب هذه الحقوق لأصحابها وعدم التواصل معهم للإذن قبل استخدامها.

وأضافت أن مثل هذه القصائد والأغنيات لها من يملكها وليست من التراث لمؤلف مجهول الهوية.

وظهرت أغنية «إذا الشمس غرقت» للشيخ إمام في الحلقة الأولى من مسلسل «ولاد الشمس». والأغنية كلمات الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم، ولحنها وغناها الشيخ إمام عيسى.

كما عرض المسلسل كلمات من قصيدة بقرة حاحا الشهيرة للراحل فؤاد نجم، ما أثار تفاعلًا خلال عرضها.

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