نوارة نجم تنتقد صناع مسلسل ولاد الشمس بسبب أغنيات والدها

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انتقدت الكاتبة نوارة نجم ابنة الشاعر الشهير الراحل أحمد فؤاد نجم، صنّاع مسلسل ولاد شمس الذي يُعرض في الموسم الدرامي الرمضاني الحالي.

وقالت عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إنّ صناع المسلسل استخدموا قصيدة «إذا الشمس غزقت» للشيخ إمام وكذلك قصيدة بقرة حاحا لفؤاد نجم، مستغربة عدم نسب هذه الحقوق لأصحابها وعدم التواصل معهم للإذن قبل استخدامها.

وأضافت أن مثل هذه القصائد والأغنيات لها من يملكها وليست من التراث لمؤلف مجهول الهوية.

وظهرت أغنية «إذا الشمس غرقت» للشيخ إمام في الحلقة الأولى من مسلسل «ولاد الشمس». والأغنية كلمات الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم، ولحنها وغناها الشيخ إمام عيسى.

كما عرض المسلسل كلمات من قصيدة بقرة حاحا الشهيرة للراحل فؤاد نجم، ما أثار تفاعلًا خلال عرضها.