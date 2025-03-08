زيلينسكي يأمل في حوار بناء مع أمريكا في السعودية

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يشعر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتفاؤل حذر بشأن اجتماع من المقرر أن ينعقد، يوم الثلاثاء المقبل في السعودية بين فريقه التفاوضي وممثلي الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب الروسية ضد بلاده.

وكتب على منصة إكس اليوم السبت: "هناك مقترحات واقعية مطروحة. والمفتاح هو التحرك بسرعة وبشكل فعال".

وقال زيلينسكي إن "أوكرانيا تسعى للسلام منذ أول ثانية في هذه الحرب".

وأعلن ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي عن المحادثات من قبل.

ومن المقرر أن يمثل الجانب الأوكراني في المحادثات أندري يرماك كبير مستشاري زيلينسكي ووزير الخارجية أندري سيبها ووزير الدفاع رستم عميروف، وفقا للرئيس زيلينسكي.

وأكد زيلينسكي خطته المعروفة منذ أمد طويل لمقابلة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد غد الاثنين. كما يتم مناقشة طرح السعودية كموقع محتمل لاجتماع بين الرئيس الأمركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في موعد لاحق.

وذكر زيلينسكي أن دبلوماسيين في كييف عقدوا محادثات أيضا مع ممثلي المملكة المتحدة، مضيفا أنه يجب تعزيز الجهود الدبلوماسية.

وكتب زيلينسكي عبر منصة إكس: "أوكرانيا عازمة على فعل كل شيء لإنهاء هذه الحرب عن طريق إحلال سلام عادل ومستدام بأسرع وقت ممكن".