تقارير إسرائيلية: إدارة بايدن أجرت محادثات غير مباشرة مع حماس عبر جهة أمريكية غير رسمية لكن مقربة منها

أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي عن مصدر أمريكي قوله إن المسئول المقرب من الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع حماس بشأن صفقة منفصلة لإطلاق سراح المحتجزين الأمريكيين.

وأوضح المصدر الأمريكي أن إدارة بايدن أجرت محادثات غير مباشرة مع حماس عبر جهة أمريكية غير رسمية لكن مقربة منها، بحسب موقع "الجزيرة.نت "الإخباري.

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي، قد كشف عن توتر العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة بالتواصل المباشر بين إدارة ترامب وحركة حماس.

وقال الموقع نقلا مصادر مطلعة، إن القلق الإسرائيلي حول المفاوضات السرية التي أجرتها واشنطن مع حركة حماس، ظهر خلال اتصال بين رون درمر، أحد المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمبعوث الأمريكي الخاص بشئون المحتجزين آدم بوهلر.