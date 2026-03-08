صحفي هندي عائد من إسرائيل يروي شهادته: قتلى داخل الملاجئ ومنع تصوير الدمار

تحدث صحفي هندي عائد من إسرائيل عن الرقابة العسكرية المشددة التي تفرضها تل أبيب على تغطية الأحداث، مع تصاعد الحرب مع إيران.

وروى الصحفي براج موهان سينج في مقطع فيديو، تجربته بعد عودته، قائلا إن المدنيين عانوا حتى في الأماكن التي وصفتها الحكومة بأنها آمنة، بحسب قناة الجزيرة.

وأضاف أن الصواريخ الإيرانية تصيب أحيانا دون صفارات إنذار، مشيرا إلى أن بعض المدنيين لقوا حتفهم داخل الملاجئ، على الرغم من التأكيدات الحكومية المتكررة بأنها توفر الحماية.

وأوضح موهان سينج: «الحكومة لن تُخبركم بأي شيء، ولا يمكنكم زيارة المستشفيات التي تحتوي على جثث، وعندما يقع حادث ما، لا نعرف حتى مكان وقوعه".

وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية منعت تصوير الدمار وقللت من التغطية الإعلامية للأضرار الناجمة عن الهجمات الإيرانية.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوم عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات من الأشخاص، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ«أهداف أمريكية» في دول المنطقة، غير أن بعضها أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية.



