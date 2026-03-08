وزير الطاقة الأمريكي: ناقلات النفط العالقة في الخليج ستستأنف حركتها قريبا

قال كريس رايت، وزير الطاقة في الولايات المتحدة، إن ناقلات النفط العالقة في الخليج العربي من المتوقع أن تبدأ التحرك قريبا، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية الأخيرة نجحت في تدمير الأسلحة التي استخدمتها إيران لاستهداف السفن.

وأوضح رايت، أن ناقلة نفط كبيرة تمكنت من عبور مضيق هرمز قبل نحو 24 ساعة، في مؤشر على تحسن الوضع الأمني في أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم، وفقا لشبكة "العربية.نت" الإخبارية.

وأضاف أن العمليات العسكرية الأخيرة ساهمت في تدمير الأسلحة التي كانت إيران تستخدمها لضرب السفن، ما أدى إلى تقليص المخاطر التي تواجه حركة الشحن في المنطقة.

وأشار وزير الطاقة الأمريكي إلى أنه في أسوأ السيناريوهات قد يستغرق تحرك ناقلات النفط العالقة في الخليج عدة أسابيع، إلا أن التوقعات الحالية تشير إلى بدء تحركها قريبا مع تحسن الظروف الأمنية.

ويأتي ذلك في وقت تترقب فيه أسواق الطاقة العالمية مؤشرات على عودة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.