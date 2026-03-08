تحدّث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هاتفيًّا اليوم الأحد، إلى كل من نظيريه الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بزشكيان، عشية توجّهه إلى قبرص في ظل الحرب في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس الفرنسي، وهو أول مسئول غربي يتحدث الى بيزشكيان منذ اندلاع الحرب، في منشور على منصة إكس: «تحدثت مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.. أخبرته أن سلامة وعودة سيسيل كولر وجاك باريس إلى فرنسا، وهما موجودان حاليًا داخل السفارة الفرنسية، لا تزال أولوية مطلقة بالنسبة لنا».

وأضاف: «لقد شددت على ضرورة أن توقف إيران فورا ضرباتها ضد دول المنطقة.. يجب على إيران أيضا ضمان حرية الملاحة من خلال إنهاء الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز».

وتابع: «أخيرا، كررت قلقنا العميق بشأن تطور البرامج النووية والصاروخية الباليستية الإيرانية وجميع أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، والتي هي أصل الأزمة الحالية».

وشدد على أن الحل الدبلوماسي بات أكثر ضرورة من أي وقت مضى لمعالجة هذه التحديات الحاسمة، وإنهاء التصعيد، والحفاظ على السلام.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات من الأشخاص، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ«أهداف أمريكية» في دول المنطقة، غير أن بعضها أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية.