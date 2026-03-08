ستارمر يجري اتصالا مع ترامب بعد انتقادات أمريكية لغياب دعم بريطانيا لضربات إيران

تحدث رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، في محاولة لاحتواء التوتر في العلاقات بين البلدين على خلفية الحرب مع إيران، وذلك بعد أن انتقد ترامب ما اعتبره غياب الدعم البريطاني للضربات الأمريكية على إيران.

ووفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية، جاءت المكالمة بعد تصاعد الجدل داخل حزب العمال عقب تصريحات رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، التي قال فيها إن المملكة المتحدة كان ينبغي أن تدعم الضربات الجوية الأمريكية الأولى على إيران.

وتحدث ستارمر مع ترامب بعد ظهر الأحد عقب موجة انتقادات من الرئيس الأمريكي، الذي قال لحليفه البريطاني يوم السبت إن مساعدته غير مطلوبة، رغم استمرار الولايات المتحدة في استخدام قواعد عسكرية بريطانية لتنفيذ ضربات ضد إيران.

وبعد تدهور في العلاقات بين الزعيمين، أعلن ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "لسنا بحاجة إلى أشخاص ينضمون إلى الحروب بعد أن نكون قد فزنا بها بالفعل".

لكن الزعيمين تحدثا اليوم الأحد لمناقشة التعاون العسكري بين بلديهما.

وقال متحدث باسم داونينج ستريت إن الزعيمين "بدأ بمناقشة آخر التطورات في الشرق الأوسط والتعاون العسكري بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة من خلال استخدام قواعد سلاح الجو الملكي البريطاني دعما للدفاع المشترك عن شركاء المنطقة".

وأضاف المتحدث أن ستارمر قدم أيضا "تعازيه الصادقة للرئيس ترامب وللشعب الأمريكي بعد مقتل ستة جنود أمريكيين"، وأن الزعيمين "يتطلعان إلى التحدث مجددا قريبا".

وجاءت هذه المكالمة بعد أن أثار بلير غضب عدد من كبار شخصيات حزب العمال ونوابه عندما قال خلال اجتماع خاص إن ستارمر "كان ينبغي أن يدعم أمريكا منذ البداية" وأن يسمح لإدارة ترامب باستخدام القواعد الجوية البريطانية.

وأضاف: "إذا كانوا حلفاءك وهم حجر أساس لا غنى عنه لأمنك.. فمن الأفضل أن تكون إلى جانبهم عندما يطلبون منك ذلك".

ورفضت وزيرة الداخلية البريطانية تصريحات بلير، قائلة إنها "تختلف" معه، وأضافت أن بريطانيا يجب أن "تتعلم الدروس" من الأخطاء التي ارتُكبت في العراق.

وفي وقت لاحق من بعد ظهر الأحد، هبطت أربع قاذفات أمريكية في قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني لتنفيذ "عمليات دفاعية محددة" بهدف منع إيران من إطلاق صواريخ في الشرق الأوسط، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع البريطانية.

وجاء هذا الانتشار بعد أيام من تحذير واشنطن من أن الضربات ضد إيران "ستتصاعد بشكل كبير".