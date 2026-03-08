ماكرون: اتفقت مع الرئيس السيسي على أهمية تأمين النقل البحري

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه أجرى مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي للوقوف على تطورات الوضع في الشرق الأوسط، وللتعبير له عن تضامن فرنسا.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس: «اتفقنا على أهمية تأمين النقل البحري في البحر الأحمر في أقرب وقت ممكن.. حرية الملاحة في هذه المنطقة المحورية للتجارة العالمية، ولا سيما بالنسبة إلى الموارد الطاقية، أمرٌ أساسي لاقتصاداتنا جميعًا".

ولفت إلى أنه بحث مع الرئيس السيسي الوضع في لبنان، وقال: «يجب علينا أن نتحرك لتفادي التصعيد بأي ثمن، والعودة إلى وقف إطلاق النار، وتعزيز سيادة الدولة اللبنانية من خلال دعم القوات المسلحة اللبنانية».

ونوه إلى أنه جرى بحث الوضع في غزة والضفة الغربية، وقال: «يجب ألا تؤدي التطورات في إيران وفي الشرق الأوسط إلى إبطاء جهودنا الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام التي طرحها الرئيس ترامب. وندعو على وجه الخصوص إلى إعادة الفتح الكامل لمعبر رفح، لما له من أهمية حيوية في إيصال المساعدات الإنسانية».

واستكمل: «أمام اشتعال المنطقة، نحن مصممون على العمل من أجل خفض التصعيد وإعادة السلام إلى الشرق الأوسط».