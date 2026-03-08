ارتفاع عدد قتلى الجنود الأمريكيين جراء الحرب مع إيران إلى 7

أعلنت ‏القيادة المركزية الأمريكية، مساء اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الجنود الأمريكيين القتلى جراء الحرب الدائرة حاليًّا مع إيران إلى سبعة جنود.

وذكرت القيادة في بيان، أن جنديا أمريكيا توفى الليلة الماضية متأثرا بجروح أصيب بها في الهجمات الإيرانية الأولى، مؤكدة ارتفاع حصيلة الجنود الأمريكيين القتلى جراء الحرب مع إيران إلى سبعة.

وأضافت، أن "الجندي أصيب في موقع هجوم استهدف القوات الأمريكية في السعودية في الأول من مارس".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوم عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات من الأشخاص، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ«أهداف أمريكية» في دول المنطقة، غير أن بعضها أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية.