الخارجية الأمريكية: أكثر من 32 ألف أمريكي عادوا بأمان من الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، أنها على علم بعودة أكثر من 32 ألف أمريكي بأمان إلى الولايات المتحدة من الشرق الأوسط منذ اندلاع القتال في إيران.

وأوضحت الوزارة أن هذه الأرقام لا تشمل العديد من الأمريكيين الذين انتقلوا بأمان إلى دول أخرى أو أولئك الذين غادروا الشرق الأوسط لكنهم لا يزالون في طريقهم عائدين إلى الولايات المتحدة، وفقا لشبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية.

وقالت الوزارة إنها نفذت ما يقرب من عشرين رحلة جوية مستأجرة نجحت في إجلاء آلاف الأمريكيين من الشرق الأوسط بأمان.

وأضاف ديلان جونسون، مساعد وزير الخارجية لشئون الدبلوماسية العامة العالمية، في بيان نشره على منصة "إكس"، أن توفر الرحلات التجارية في أنحاء المنطقة يواصل التحسن، لكن رحلات الإجلاء المستأجرة وعمليات النقل البري التي تنظمها الوزارة تتوسع تدريجيا كلما سمحت الظروف الأمنية بذلك.

وقال جونسون: "في الوقت الحالي، أكثر من نصف المواطنين الأمريكيين الذين طلبوا المساعدة في مغادرة المنطقة يرفضون خيارات النقل التي توفرها الحكومة الأمريكية عند التواصل معهم".

وأضاف أن بعض المواطنين الأمريكيين يرغبون في البقاء في الدول التي يقيمون فيها، بينما يفضل آخرون خيار مغادرة بديل.

وأوضح جونسون أن الوزارة، من خلال فريق العمل الذي يعمل على مدار الساعة، قدمت مساعدة مباشرة لأكثر من 19 ألف أمريكي في الخارج، شملت تقديم إرشادات أمنية ومساعدة في السفر.



