زار رئيس وزراء تايوان تشو جونج تاي، اليابان، وظهر علنا لمشاهدة مباراة بيسبول لفريق تايوان، في زيارة نادرة تخاطر بتفاقم التوترات بين اليابان والصين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن جونج تاي قال للصحفيين في تايبيه، اليوم الأحد، إنه تواجد في طوكيو لمشاهدة مباراة بين تايوان وجمهورية التشيك أمس السبت، كما أنه تحمل تكلفة الرحلة من ماله الخاص.

وأضاف جونج تاي، "هدفي الوحيد كان تشجيع الفريق التايواني مع مواطنينا"، موضحا أنه لم "يكن هناك أي هدف آخر" للرحلة.

وتعد هذه أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء تايواني لليابان منذ قطع العلاقات بين تايبيه وطوكيو عام 1972.

وتأتي هذه الزيارة في ظل تدهور العلاقات بين طوكيو وبكين بعدما قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي في نوفمبر الماضي إنه يمكن نظريا نشر القوات المسلحة اليابانية في حال غزو الصين لتايوان.