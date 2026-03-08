أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين نتيجة الانتخابات على مقعد النقيب العام التي تنافس فيها 19 مرشحا، وأسفرت عن جولة إعادة بين كلا من هاني ضاحي وحصل على 8178 صوت، ومحمد عبد الغني وحصل على 4724صوت.

وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم لانتخاب النقيب العام للمهندسين عددهم 23440 صوتا، بينهم 22288 صوت صحيح، و 1152 صوت باطل.

وحصلت الشروق على النتيجة كاملة على مقعد النقيب العام وجاءت كالتالي:

- هاني ضاحي 8178 صوتا.

- محمد عبد الغني حصل على 4724 صوتا.

- خالد صلاح المهدي 2442 صوتا.

- ناصر خالد 1901 صوت.

- عبدالله سالم 1573 صوتا.

- عبد الستار غلاب 603 أصوات.

- قطب عنتر 288 صوتا.

- فيصل حسنين 178 صوتا.

- عبد اللطيف محمد مصطفى مسعود 168 صوتا.

- أيمن فتحى حسين بطيشه 117 صوتا.

- سامح فوزي 193 صوتا.

- عصام صلاح مصطفى حسين 99 صوتا.

- سامي فهمي ترك 547 صوتا.

- صالح فرغلي 199 صوتا.

- شريف الحلو 137 صوتا.

- حسام أبو المعاطي الشرقاوي 288صوتا.

- شريف مكاوي 173 صوتا.

- إبراهيم الحلواني 82 صوتا.

- الحسين أحمد إبراهيم 458 صوتا.

ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة على مقعد النقيب العام يوم الجمعة المقبلة 13 مارس 2026.