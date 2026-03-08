عضو بمجلس خبراء القيادة الإيراني: غالبية الأعضاء تؤيد مجتبى خامنئي مرشدا أعلى

كشف عضو في مجلس خبراء القيادة الإيراني، أن المجلس أجرى بالفعل عملية التصويت لاختيار المرشد الأعلى الجديد لإيران، مشيرا إلى أن النتائج النهائية لا تزال قيد المراجعة.

وأوضح العضو، في تصريحات نقلتها وكالة مهر اليوم الأحد، أن الظروف الحالية حالت دون عقد عملية الاختيار بشكل علني وحضوري.

وأكد أن اسم خامنئي سيظل حاضرا بوصفه رمزا لقيادة البلاد، في إشارة إلى المرشد الأعلى السابق علي خامنئي الذي قُتل في اليوم الأول من الهجمات الأمريكية الإسرائيلية في 28 فبراير الماضي، بحسب شبكة "العربية.نت" الإخبارية.

وأضاف أن غالبية أعضاء المجلس تميل إلى اختيار مجتبى خامنئي مرشدا أعلى جديدا لإيران خلفا لوالده.

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الخبراء أن إعلان التقرير النهائي بشأن اختيار القائد الجديد سيتم قريبا.

وجاءت هذه التصريحات في وقت شدد فيه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على أن طهران لن تسمح لأي طرف بالتدخل في شئونها الداخلية، خصوصا في ما يتعلق بعملية اختيار خليفة للمرشد الأعلى.

وكان عراقجي يرد على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي قال الخميس إن الولايات المتحدة يجب أن يكون لها دور في اختيار المرشد الإيراني المقبل.

وفي المقابل، صعد ترامب من تصريحاته اليوم الأحد، مؤكدا أن المرشد الجديد "لن يدوم طويلا" إذا لم توافق عليه واشنطن أولا.

وقال في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" نيوز أنه سيحتاج إلى موافقتنا، وإذا لم يحصل عليها فلن يدوم طويلا، مضيفا أن واشنطن تريد ضمان عدم تكرار الأزمات كل عقد من الزمن.

وأشار ترامب أيضا إلى أن هناك شخصيات من النظام الإيراني القديم مؤهلة لخلافة علي خامنئي.

وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق اليوم أنها توصلت إلى اختيار خليفة للمرشد الأعلى في ظل استمرار الضربات الأمريكية والإسرائيلية، إلا أنها لم تكشف بعد عن اسم الشخص الذي اختاره مجلس خبراء القيادة لتولي المنصب.

في المقابل، هدد جيش الاحتلال الإسرائيلي بملاحقة أي شخصية قد تتولى منصب المرشد الأعلى، مؤكدة في بيان أن قواتها "ستلاحق كل من يسعى إلى تعيين خليفة للمرشد الإيراني".