حرير 251 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملات على عدة أحياء بالإسكندرية

كثّفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملاتها الرقابية على المخابز البلدية والأسواق خلال الأسبوع الماضي، وذلك في إطار توجيهات شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بضرورة إحكام الرقابة على السلع الغذائية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وجاءت الحملات تحت إشراف جمال عمار، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، وبمتابعة هبة الله سمير، وكيل المديرية، حيث نفذت الأجهزة الرقابية بالمديرية، ممثلة في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وإدارة الرقابة بالمديرية، وبالتعاون مع الإدارات التموينية الفرعية في المنتزه وشرق ووسط وغرب والجمرك والعجمي والعامرية وبرج العرب، حملات تفتيشية موسعة على المخابز البلدية والأسواق.

وأسفرت الحملات عن تحرير 73 محضرًا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و14 محضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى 3 محاضر لتوقف مخابز بلدية دون إذن مسبق من التموين، ومحضرين لتجميع الدقيق المدعم داخل المخابز.

كما تم تحرير 38 محضرًا لعدم نظافة أدوات العجين داخل المخابز، و34 محضرًا لعدم وجود لوحة بيانات بالمخابز، و24 محضرًا لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

وفيما يتعلق بالأنشطة التموينية الأخرى، تم تحرير 14 محضرًا لبقالين تموين مخالفين، ومحضر لحيازة سلع مجهولة المصدر، فضلًا عن تحرير 37 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و14 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية للعاملين في الأنشطة الغذائية.

وأكدت مديرية التموين، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات، مع استمرار الحملات الرقابية اليومية لضبط الأسواق والتأكد من الالتزام بالقوانين المنظمة للتداول والتجارة، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان جودة السلع المعروضة.