محافظ الفيوم يتابع مستجدات أعمال التطوير في المدفن الصحي الآمن بكوم أوشيم

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، المدفن الصحي الآمن بمنطقة كوم أوشيم؛ للوقوف على آلية العمل بالمدفن ومستجدات أعمال التطوير، ومتابعة جاهزية خلية الدفن الجديدة التي تم إنشاؤها وفق أحدث المواصفات البيئية والهندسية، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة.

واستمع المحافظ، خلال الجولة، إلى شرح مفصل حول آلية العمل بالمدفن وأعمال التطوير التي تم تنفيذها، والتي حولته من مجرد أرض فضاء ومبانٍ متهالكة إلى منشأة متكاملة لإدارة المخلفات.

كما تفقد خلية الدفن الجديدة التي تم إنشاؤها على مساحة 10 أفدنة من إجمالي مساحة المدفن البالغة 117 فدانًا، والتي جرى تصميمها وفق البروتوكول الموقع عام 2020 بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة العربية للتصنيع، لضمان التخلص الآمن والمنظم من المخلفات والحفاظ على البيئة.

كما تابع محافظ الفيوم، أعمال التطوير بالمبنى الإداري الجديد، الذي يضم غرفة أمن مجهزة، ومبنى إداري لإدارة العمليات، وميزان "بيسكول" لقياس حمولات السيارات بدقة، ومغسلة، وخزان سولار لخدمة المعدات.

وأكد المحافظ، ضرورة الالتزام بالمعايير البيئية في جميع مراحل العمل بالمدفن، مشيرًا إلى أن تطوير منظومة النظافة والتخلص الآمن من المخلفات يمثل خطوة مهمة للحفاظ على صحة المواطنين وتحسين المظهر الحضاري للمحافظة.

رافق المحافظ، خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، ومدير فرع جهاز شئون البيئة بالفيوم، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، ومدير وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، ومدير منطقة كوم أوشيم الصناعية.