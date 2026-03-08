وزير الصحة يبحث إدخال الروبوتات الجراحية والذكاء الاصطناعي في جراحات العظام

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع وفد من شركة «الأهلية هيلث كير» للتوريدات الطبية، بصفتها الوكيل المصري لشركة «استرايكر»، وركز اللقاء على سبل التعاون المشترك لتوفير روبوتات متخصصة في جراحة العظام والمفاصل، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية في مجال جراحات استبدال المفاصل المتقدمة.

وصرح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاء ناقش مقترحات إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي والجراحة الروبوتية المتطورة في مستشفيات وزارة الصحة، بما يعزز تقنيات التخطيط للجراحات، واختيار القياسات المثلى لتركيب المفاصل الصناعية، مما يساهم في إطالة عمرها الافتراضي، وتحويل التدخلات المعقدة إلى جراحات اليوم الواحد.

وأضاف أن الاجتماع استعرض خططا لإطلاق برامج تدريبية شاملة ومستدامة مخصصة للكوادر البشرية من الاستشاريين، والأخصائيين، وطواقم التمريض، والصيادلة، للعمل على هذه الأجهزة، بهدف ضمان حصول الأطباء على رخص دولية معتمدة لممارسة العمل من الشركة المصنعة.

وأشار إلى أن الروبوتات الجراحية تسرع من وتيرة تعافي المرضى، وتقلل من آلام ما بعد الجراحة، بالإضافة إلى خفض نسب المضاعفات والحاجة لإعادة العمليات، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تساهم في تحقيق الاستدامة المالية، وتقليل الأعباء الاقتصادية على القطاع الصحي من خلال تقليل فترات بقاء المرضى في المستشفيات، وتقليل الحاجة للمسكنات وجلسات العلاج الطبيعي الطويلة.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتورة مها إبراهيم مدير أمانه المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد شقوير رئيس المؤسسة العلاجية، والدكتور محمد العقاد مدير المجالس الطبية المتخصصة، والدكتورة نسمة نصر رئيس غرفة المستلزمات الطبية.