وزير الأوقاف ومحافظ المنيا يشهدان افتتاح مسجد وفعاليات رمضانية كبرى

شهد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا؛ افتتاح مسجد الشيخ محمد دوداي بقرية طنيدي بمركز مغاغة بمحافظة المنيا، بحضور النائب محسن أبو حته، عضو مجلس النواب؛ وعدد من النواب٫ والدكتور عمر خليفة، مدير مديرية أوقاف المنيا؛ وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية وجموع من أهالي القرية.

وأدى وزير الأوقاف ومحافظ المنيا صلاة العصر بالمسجد عقب افتتاحه وسط جموع المصلين، ثم تفقدا ضريح الشيخ محمد دوداي الملحق بالمسجد.

وتفقد وزير الأوقاف عددًا من المبادرات الاجتماعية التي نظمتها مؤسسة أبو حته، حيث جرى الإسهام في تجهيز (15) عروسًا من أبناء القرية.

كما عاين الوزير المساعدات الغذائية البالغ عددها (1000) كرتونة مواد غذائية التي أعدتها مؤسسة أبو حته دعمًا للأسر الأولى بالرعاية، والمقرر توزيعها على أهالي القرية خلال شهر رمضان المبارك.

وأشاد وزير الأوقاف خلال الفعاليات بالدور المجتمعي الذي تقوم به مؤسسة أبو حته في دعم العمل الخيري ومساندة الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا أهمية تكاتف مؤسسات المجتمع المدني مع مؤسسات الدولة في خدمة المجتمع وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي.

وشارك وزير الأوقاف أهالي القرية مائدة الإفطار الجماعي التي حضرها نحو (8000) شخص، كما شهد صلاتي العشاء والتراويح بمقر مؤسسة أبو حته وسط حضور كبير من أهالي القرية.

كما شهد الوزير التصفية النهائية من مسابقة «أصوات من السماء» التي تنظمها مؤسسة أبو حته تحت إشراف وزارة الأوقاف لاكتشاف المواهب في تلاوة القرآن الكريم، حيث أُقيمت المسابقة في إطار دعم المواهب القرآنية لدى الأطفال والشباب وتشجيعهم على حفظ كتاب الله تعالى وإتقان تلاوته.

وشارك في المسابقة (32) متسابقًا من مختلف مراكز محافظة المنيا بعد اجتيازهم مراحل التصفيات الأولية التي نُظِّمت بعدد من المساجد والمقار المخصصة لذلك، وتنافس المشاركون في فرعين رئيسين: الأول للأطفال من سن 6 إلى 14 عامًا، والثاني للشباب من سن 15 إلى 25 عامًا.

وضمّت لجنة التحكيم نخبة من المتخصصين في مجالات التلاوة والإنشاد والدعوة، من بينهم الشيخ طه النعماني، القارئ بالإذاعة والتلفزيون؛ والشيخ إبراهيم صالحين، المبتهل بالإذاعة والتلفزيون؛ والدكتور عمر خليفة، مدير مديرية أوقاف المنيا؛ والدكتور أحمد عزمي، مدير الدعوة بمديرية أوقاف المنيا.

واختتمت فعاليات المسابقة بإعلان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فرع، حيث خُصِّصت جوائز مالية لتكريم أصحاب الأصوات المتميزة بلغت 100 ألف جنيه للمركز الأول، و50 ألف جنيه للمركز الثاني، و25 ألف جنيه للمركز الثالث، في إطار دعم وتشجيع حفظة كتاب الله تعالى وتحفيزهم على مواصلة التفوق.