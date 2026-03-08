إيقاف مدرب المقاولون 3 مباريات بسبب تجاوزه ضد جماهير الأهلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن عقوبات الجولة الحادية والعشرين من المرحلة الأولى في الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، وذلك وفقًا للائحة المسابقة ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة المعتمد للموسم الجاري.

وعاقبت رابطة الأندية إسلام محمد فتحي عبد الحميد، مدرب فريق المقاولون العرب، بالإيقاف ثلاث مباريات على خلفية تجاوزه ضد جماهير الأهلي عقب المباراة.

وجاءت عقوبات مباراة الأهلي والمقاولون العرب على النحو التالي:

منع إسلام محمد فتحي عبد الحميد مدرب فريق المقاولون العرب من مرافقة الفريق ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الجمهور.

إيقاف أوجيري جواكيم ، لاعب فريق المقاولون العرب، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف مصطفى جمال عبد المجيد ، لاعب فريق المقاولون العرب، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.

وكان الأهلي حقق الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.