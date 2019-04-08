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روسيا: نستخدم كل الإمكانيات المتاحة لعدم إراقة الدماء في ليبيا

موسكو- د ب أ
نشر فى : الإثنين 8 أبريل 2019 - 2:25 م | آخر تحديث : الإثنين 8 أبريل 2019 - 2:25 م

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، الإثنين، أن بلاده تستخدم كل الإمكانيات المتاحة لحث جميع الأطراف في ليبيا على الامتناع عن التصرفات التي من شأنها أن تؤدي إلى إراقة الدماء.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" عن بيسكوف قوله للصحفيين، في إجابة عن سؤال عما إذا كانت هناك اتصالات بين روسيا والمشير خليفة حفتر، واستعداد موسكو للوساطة من أجل التسوية في ليبيا: "يستخدم الجانب الروسي كل الإمكانيات المتاحة له لحث جميع الأطراف على التخلي عن أي أعمال قد تثير معارك دامية وتؤدي إلى مقتل المدنيين".
يذكر أن قوات المشير حفتر، المتحالف مع مجلس النواب، بشرق ليبيا، بدأت نهاية الأسبوع الماضي حملة عسكرية "لتطهير طرابلس من العصابات الإرهابية".

وردا على ذلك، أعلن فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني، في طرابلس، والمعترف بها دوليا، حالة النفير العام للتصدي لقوات حفتر.


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