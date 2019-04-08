المعارضة التركية: لجنة الانتخابات تخاطر بأمن صناديق الاقتراع فى إسطنبول

اتهم حزب الشعب الجمهورى، أكبر أحزاب المعارضة فى تركيا، أمس، اللجنة العليا للانتخابات التى وافقت على إعادة فرز جزء من الأصوات فى الانتخابات البلدية فى اسطنبول، بتهديد سلامة صناديق الاقتراع.

وقال زعيم حزب الشعب الجمهورى كمال كليتشدار أوغلو إن «اللجنة العليا للانتخابات دخلت فى عملية تلحق الضرر بأمن صناديق الاقتراع»، مضيفا أنه يتوجب على قضاة لجنة الانتخابات أن يتمتعوا بالنزاهة، وتابع أن إعادة فرز جميع الأصوات يحتاج إلى مبرر معقول، وفقا لوكالة رويترز.

وأشار كليتشدار أوغلو إلى أنه بعد اكتمال 92.3% من عمليات إعادة الفرز الجزئى فى اسطنبول، فإن أكرم إمام أوغلو مرشح حزبه يتقدم بفارق 15722 صوتا.

من جانبه، قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إنه من المستحيل على مرشح المعارضة إعلان الفوز بالانتخابات البلدية فى اسطنبول بفارق يتراوح من 13 إلى 14 ألف صوت فى المدينة التى يبلغ عدد ناخبيها عشرة ملايين شخص.

وأظهرت النتائج الأولية التى ظهرت الأسبوع الماضى فوز مرشح حزب الشعب الجمهورى المعارض بفارق ضئيل. وطعن حزب العدالة والتنمية الحاكم على هذه النتائج فى جميع دوائر اسطنبول وعددها 39 دائرة وهو ما تسبب فى إجراء إعادة فرز جزئى أو كلى فى جميع مناطق المدينة.

من جهة أخرى، انخفضت الليرة التركية، بعد تصريحات أردوغان، حيث جرى تداول العملة التركية عند 5.7120 ليرة للدولار بانخفاض نسبته 1.58% عن إغلاق الجمعة البالغ 5.6220 ليرة.