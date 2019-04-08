كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي يؤكد التضامن مع أيرلندا

أكد ميشال بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، تضامن التكتل مع أيرلندا.

وفي أعقاب محادثاته مع رئيس الحكومة الايرلندية ليو فارادكار، قال بارنييه في دبلن اليوم الاثنين إنه في حال خرجت بريطانيا بدون اتفاق، فإنه لن يتم إجراء محادثات مع لندن قبل التوصل إلى اتفاق بشأن العلاقة بينأيرلندا (التابعة للاتحاد الأوروبي) وايرلندا الشمالية (التابعة لبريطانيا).

وتابع السياسي الفرنسي أن " الاتحاد الأوروبي سيقف بشكل كامل وتام وراء ايرلندا".

وتعد العلاقة بين ايرلندا وايرلندا الشمالية من بين أكبر النقاط الخلافية في قضية خروج بريطانيا، إذ أن إعادة فرض رقابة عند الحدود بين الدولتين يمكن أن تعيد إثارة صراع ايرلندا الشمالية وفي الوقت نفسه سيكون الاتحاد الأوروبي مضطرا في هذه الحالة إلى حماية حدوده الخارجية في حال عدم وجود اتفاقية أخرى.

من جانبه، قال فارادكار إن بلاده مستعدة لتمديد مهلة الخروج حتى يتمكن المعسكران المتناحران في لندن من التوافق على اتفاق الخروج.

يذكر أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تعتزم العمل خلال القمة المقبلة للاتحاد الأوروبي في بروكسل بعد غد الأربعاء من أجل تأجيل خروج بلادها من التكتل حتى نهاية حزيران/يونيو المقبل.

وفي حال عدم تأجيل الخروج، فإن بريطانيا ستخرج بدون اتفاق.

وقال بارنييه إنه يأمل في التوصل إلى "نتيجة إيجابية" للمحادثات الراهنة بين حكومة حزب المحافظين وحزب العمال المعارض.

كانت ماي بدأت في الأسبوع الماضي مفاوضات مع حزب العمال من أجل تمرير اتفاق الخروج مع الاتحاد الأوروبي في البرلمان الذي كان قد رفض هذا الاتفاق ثلاث مرات.