الرئيس البرازيلي بولسونارو يعين وزيرا جديدا للتعليم

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أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، عن تعيينه ابراهام وينتراوب في منصب وزير التعليم بعد أن أعلن الوزير السابق ريكاردو فيليز، الذي أثار جدلا بمواقفه اليمينية المتطرفة، استقالته في وقت سابق اليوم الاثنين.

وقال بولسونارو على موقع "تويتر" إن وينتراوب "لديه خبرة كبيرة في الإدارة والدراية الضرورية التي تؤهله لشغل هذا المنصب".

وذكرت صحيفة "فولها دي ساو باولو" إن وينتراوب ، وهو خبير اقتصادي، معروف بصلاته الوثيقة بوزير شؤون الرئاسة أونيكس لورينزوني.

يذكر أن فيليز شغل منصبه في مجلس وزراء بولسونارو اليميني عندما تولى الرئيس منصبه في أول يناير الماضي وعرف عنه أنه توعد بمكافحة "الماركسية الثقافية".

وأثار وزير التعليم جدلا لدى اقتراحه أن يطلب من المدارس تصوير التلاميذ بالفيديو وهم يرددون النشيد الوطني أمام العلم البرازيلي.

كما اقترح تنقيح الكتب المدرسية من أجل نفي أن إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب ديمقراطيا جواو جولارت في عام 1964 ، لم تكن انقلابا.