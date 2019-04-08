سويسرا تجري اختبارات عملية على طائرات يوروفايتر

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أعلنت وزارة الدفاع السويسرية اليوم الاثنين، أنها ستجري اختبارات عملية على طائرات يوروفايتر خلال الأسبوع الحالي والأسبوع المقبل.

وتأمل مجموعة ايرباص الأوروبية للصناعات الدفاعية، منتجة يوروفايتر، في الفوز بصفقة كبيرة في حال شراء سويسرا لهذه الطائرات.

ومن المنتظر أن تكون وزارة الدفاع السويسرية قد أجرت بحلول حزيران/يونيو المقبل اختبارات عملية على طائرات أخرى منافسة من إنتاج بوينج ولوكهيد-مارتين الأمريكيتين وداسو الفرنسية وساب السويدية.

وتعتزم سويسرا شراء ما يتراوح بين 30 إلى 40 مقاتلة جديدة لتحل محل طائرات إف18 الأمريكية المتقادمة اعتبارا من 2025.

يشار إلى أن الحكومة السويسرية خصصت نحو سبعة مليارات يورو لشراء مقاتلات جديدة ولمعدات الدفاع الجوي، ومن المنتظر أن تصدر الحكومة قرارها في هذا الشأن نهاية 2020 أو مطلع 2021.

وتستخدم دول مجاورة لسويسرا مثل ألمانيا والنمسا وإيطاليا طائرات اليوروفايتر، بالإضافة إلى دول أخرى مثل بريطانيا وإسبانيا والسعودية وقطر والكويت وعمان.

وقال متحدث باسم ايرباص إن طائرات يوروفايتر تأتي في الوقت الراهن في نطاق الاختيار الأضيق للحكومة الفنلندية التي تدرس أيضا شراء مقاتلات جديدة.

تجدر الإشارة إلى ان طائرات يوروفايتر هي إنتاج مشترك لايرباص وشركة (بي ايه إي) البريطانية وليوناردو الإيطالية.

وتتوقف نحو 25 ألف وظيفة في ألمانيا على هذه الطائرة، حيث يجري تصنيع البدن في مدينة اوجسبورج والمحركات في ميونخ والتجميع النهائي في مانشينج القريبة من مدينة انجولشتات.

ويخطط الجيش الألماني لإحلال طائرات يوروفايتر جديدة محل 33 طائرة قديمة، وأوضح المتحدث باسم ايرباص أنه في حال قررت سويسرا شراء هذه الطائرات، فإنها ستحصل على نفس الطائرات التي يملكها الجيش الألماني.