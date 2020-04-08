قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن قرارات الوزارة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، دائمًا محل اعتبار وتقدير من العاملين فيها من الأئمة والمفتشين والإداريين.

وأضاف في مداخلة هاتفية لفضائية «Dmc»، اليوم الأربعاء، أنه يحدث متابعة مستمرة من قبل أجهزة التفتيش بوزارة الأوقاف، بالإضافة إلى رفع تقارير من مديري المديريات بالمحافظات، لضمان تنفيذ قرارات الوزارة الاحترازية.

وتابع أن وزارة الأوقاف تعول على وعي المجتمع والمواطنين في تنفيذ قراراتها الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، موضحًا أنه تم مرارًا دعوة المقيمين لموائد الرحمن من مختلف الجهات، بإخراج أموالها كصدقات نقدية للفقراء؛ حتى يستطيعوا سد احتياجاتهم المتخلفة.

كانت وزارة الأوقاف، قد قالت في وقت سابق إنه نظرًا لتصاعد انتشار فيروس كورونا عالميا وكإجراء احترازى قررت تعليق كافة الأمور والأنشطة الجماعية في رمضان، حيث قررت سابقا حظر إقامة الموائد فى محيط المساجد أو ملحقاتها.

وأكدت الوزارة على حظر أية عمليات إفطار جماعي بالوزارة أو هيئة الأوقاف أو المجموعة الوطنية التابعة للوزارة وجميع الجهات التابعة للوزارة.