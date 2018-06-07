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وزراء داخلية الخليج يتفقون على الاستفادة من التجارب الدولية للحد من انتشار كورونا

مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي
الرياض - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 8 أبريل 2020 - 1:37 ص | آخر تحديث : الأربعاء 8 أبريل 2020 - 1:37 ص

اتفق وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي، خلال اجتماع طارئ عبر تقنية الاتصال المرئي، على الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تطبيق الإجراءات الاحترازية الأمنية وآليات التحكم والسيطرة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وجاء في بيان رسمي، نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء أن الاجتماع عقد برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، رئيس الدورة الحالية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ومشاركة وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف ،والأمين العام لمجلس التعاون، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وبحث وزراء الداخلية خلال الاجتماع عددا من الموضوعات الأمنية المهمة المتعلقة بهذه الجائحة وسبل مواجهتها والحد من انتشارها ، طبقا للبيان.

وقال البيان الختامي إن "الوزراء اتفقوا على أن تتولى الأمانة العامة لمجلس التعاون التنسيق لعقد اجتماع لممثلي وزارات الداخلية بالدول الأعضاء متى دعت الحاجة- عبر تقنية الاتصال المرئي- لتنسيق الجهود الأمنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد".


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