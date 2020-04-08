أوس أوس يكشف البوستر الرسمي لمسلسل «اثنين في الصندوق»

كشف الفنان محمد أسامة الشهير بـ«أوس أوس» عن البوستر الرسمي لمسلسل «اثنين في الصندوق»، والذي يشارك به في موسم رمضان 2020، بصحبة حمدي الميرغني، وصلاح عبد الله، وبيومي فؤاد، وانتصار، ومحمود البزاوي، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، ومن المقرر عرضه عللى شاشة «MBC Masr».

ونشر أوس أوس عبر حسابه الرسمي على موقع «انستجرام»، صورة البوستر الرسمي، وعلق: «بسم الله توكلنا علي الله.. انتظروا مسلسل اثنين في الصندوق في رمضان إن شاء الله علي MBCmasr.. تأليف لؤي سيد وإخراج محمد مصطفي.

«اثنين في الصندوق» تدور أحداثه حول فئة عمال النظافة، وما يتعرضون له من مشكلات في إطار اجتماعي كوميدي، ويشارك بالعمل كلا أوس أوس، وحمدي المرغني، وصلاح عبد الله، وبيومي فؤاد، وانتصار، ومحمود البزاوي، وهايدي رفعت، وأحمد عبدالله محمود، ورحاب الجمل، ومحمد حسني، وإنتصار، وياسر الطوبجي، ومحمود عبدالغفار، ونهى عابدين، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى.