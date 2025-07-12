شرطة بريطانيا: العثور على 9 أجهزة مشبوهة بعد إطلاق نار على رجل

عثرت الشرطة البريطانية على تسعة أجهزة مشبوهة على الأقل في مكان حادث، حيث أطلقت النار على رجل كان يحمل منشارا كهربائيا، خلال إلقاء القبض عليه في جنوب إنجلترا.

وكان المشتبه به يرتدي قناع غاز وسترة واقية على جسده، عندما تم إطلاق النار عليه مما أدى لإصابته بشكل خطير من جانب رجل شرطة بالقرب من حانة بارك جيت في هولينجبورن في كينت يوم الاثنين الماضي، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) اليوم السبت.

وتعتقد الشرطة أن المشتبه به كان يحمل سلاحا ناريا بدائيا أو عبوة ناسفة بدائية الصنع وتم استدعاء فريق من خبراء المفرقعات.

ومازال المشتبه به في المستشفى، بعد تعرضه لإصابات خطيرة، طبقا لما ذكرته قوة الشرطة في بيان لها اليوم السبت.

ولا تتعامل الشرطة مع الحادث على إنه له صلة بالإرهاب.

وكان رجال الشرطة قد توجهوا إلى عنوان في شارع أشفورد حوالي الساعة السابعة و15 دقيقة مساء (1815 بتوقيت جرنيتش) يوم الاثنين الماضي لإلقاء القبض على الرجل للاشتباه في تنفيذه اعتداء، طبقا لمكتب سلوك الشرطة المستقل.

ورفض الرجل مغادرة المنزل وتم نشر قوات من الشرطة المسلحة ووقع إطلاق النار حوالي الساعة التاسعة مساء.