 الجيش اليمني يعلن تحول معاركه ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية من مرحلة الدفاع إلى الهجوم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش اليمني يعلن تحول معاركه ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية من مرحلة الدفاع إلى الهجوم

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 8 أبريل 2020 - 9:27 م | آخر تحديث : الأربعاء 8 أبريل 2020 - 9:27 م

قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد الركن عبده مجلي، إن سير المعارك التي تخوضها قواته ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران تحول من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم.

وأكد مجلي، وفق ما أورده موقع الجيش اليمني "سبتمبرنت"، أن قوات الجيش حققت انتصارات كبيرة في مختلف الجبهات، وتمكنت من دحر ميليشيا الحوثي، بدعم وإسناد رجال القبائل وطيران تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأوضح أن الجيش الوطني سيطر على العديد من المواقع المهمة في محافظات مأرب والبيضاء والجوف وتعز، لافتاً النظر إلى أن هذه الإنجازات دفعت الميليشيا إلى الاستمرار في إطلاق الصواريخ على مدينة مأرب وتعز والأحياء السكنية مستهدفة المدنيين من الأطفال والنساء وقصف المنشآت الحيوية والاقتصادية ومنها محطة الضخ النفطي لأنبوب صافر في صرواح.


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