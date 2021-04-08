تونس تعلق صلاة الجماعة في المساجد خلال فترة حظر التجوال

أعلنت السلطات التونسية اليوم الخميس، تعليق صلاة الجماعة في المساجد خلال فترة حظر التجوال الليلي التي جرى التمديد في ساعاتها بدءا من يوم غد الجمعة.



ويأتي القرار الذي أعلنت عنه وزارة الشؤون الدينية غداة الإجراءات المعلنة من رئاسة الحكومة أمس الأربعاء، للحد من التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد والسلالة البريطانية المتحورة.



وأفادت الوزارة، في بيان صحفي، بأن "ارتياد الجوامع والمساجد خلال فترة حظر التجوال سيقتصر على الإطارات المسجدية دون سواها للقيام بالأعمال الموكولة إليهم وتأمين رفع الأذان كالمعتاد في الأوقات المحددة".



ويتزامن القرار مع انطلاق شهر رمضان خلال أيام ويستمر العمل به حتى يوم الثلاثين من الشهر الجاري.



ومددت تونس ساعات حظر التجوال الليلي لتبدأ من من الساعة السابعة مساء حتى الساعة الخامسة صباحا اعتبارا من يوم غد الجمعة.



وتشمل الإجراءات الأخرى المعلنة حظر التجمعات الخاصة والعامة وغلق الأسواق الأسبوعية وإجبارية خضوع الوافدين من الخارج إلى الحجر الصحي الذاتي لمدة خمسة أيام مع الاستظهار بتحليل سلبي لكورونا قبل السفر.