 فياريال يضع قدما في المربع الذهبي بالدوري الأوروبي بفوزه على دينامو زغرب الكرواتي - بوابة الشروق
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فياريال يضع قدما في المربع الذهبي بالدوري الأوروبي بفوزه على دينامو زغرب الكرواتي

د ب أ
نشر في: الخميس 8 أبريل 2021 - 11:13 م | آخر تحديث: الخميس 8 أبريل 2021 - 11:13 م

وضع فياريال الإسباني قدما في الدور قبل النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، وذلك بعد فوزه على مضيفه دينامو زغرب الكرواتي 1 / صفر، اليوم الخميس، في ذهاب دور الثمانية من المسابقة.

وسجل جيرارد مورينو هدف المباراة الوحيد لفياريال من ضربة جزاء في الدقيقة 44.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في مدينة فياريال الإسبانية يوم 15 من الشهر الجاري.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سيلعب أمام الفائز من مواجهة أرسنال الإنجليزي وسلافيا براج التشيكي، والتي انتهت مواجهة الذهاب بينهما بالتعادل 1 /1، وتقام مباراة الإياب يوم 15 من الشهر الجاري أيضا.


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