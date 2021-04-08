رئيس وزراء اليونان: ليبيا مستعدة للتفاوض معنا حول ترسيم الحدود البحرية

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن ليبيا أظهرت استعدادا للدخول في مفاوضات مباشرة مع اليونان حول ترسيم الحدود البحرية.

وقال ميتسوتاكيس في تصريح لقناة "ستار" اليونانية تعليقا على زيارته إلى ليبيا، إنه "أكد بوضوح (لليبيين) أن المذكرة التركية الليبية غير شرعية وليس لها أي قوة قانونية وهي تنتهك الحقوق السيادية" لليونان.

وأضاف ميتسوتاكيس أنه أعاد إلى أذهان القيادة الليبية أن المجلس الأوروبي يتخذ الموقف ذاته تجاه هذه القضية.

وتابع: "أعتقد أن هذه المواقف تم التأكيد عليه بوضوح، وما يبعث على التفاؤل هو أن ليبيا أظهرت استعدادا لبدء مفاوضات مباشرة مع اليونان حول ترسيم الحدود البحرية".

وأشار إلى أن "اليونان هي التي تقع بجوار ليبيا، وليس تركيا".

يذكر أن تركيا وقعت مذكرة تفاهم حول ترسيم حدود مناطق النفوذ في البحر المتوسط واتفاقا أمنيا مع حكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس في نوفمبر 2019.

وأثار الاتفاق ردود أفعال سلبية من قبل دول المنطقة، ورفضت اليونان إلى جانب عدة دول أخرى، هذا الاتفاق معتبرة إياه غير شرعي.