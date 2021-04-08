محكمة حقوق الإنسان الأوروبية تجيز تغريم الآباء لرفض تطعيم صغارهم

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بإمكانية تغريم الآباء في جمهورية التشيك ممن يرفضون تطعيم أطفالهم ضد أمراض شائعة، وهو ما يتماشى وسياسة التطعيم الإلزامية بالبلاد.

وقالت المحكمة اليوم الخميس إن مثل هذه الإجراءات لا تشكل انتهاكا للحق في احترام الخصوصية والحياة الأسرية.

وكتبت المحكمة في بيان إنه "في جمهورية التشيك، هناك واجب قانوني عام بتطعيم الأطفال ضد تسعة أمراض معروفة لعلم الطب"، ومن بين الأمراض التسعة الشائعة لدى الأطفال، الحصبة والحصبة الألمانية والتهاب الغدة النكافية.

ويمكن أن يتم تغريم الآباء الذين يرفضون تطعيم أطفالهم ضد هذه الأمراض، أو حرمان أطفالهم من دخول رياض الأطفال.

وأصدرت المحكمة حكمها في ست قضايا، لم يتلق فيها الأطفال تطعيماتهم الروتينية كما هو مقرر. وتم رفع خمس منها من جانب الأطفال المتضررين أنفسهم.