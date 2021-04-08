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هولندا: إعطاء 2.03 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا حتى الآن

أمستردام - د ب أ:
نشر في: الخميس 8 أبريل 2021 - 9:23 ص | آخر تحديث: الخميس 8 أبريل 2021 - 9:23 ص

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، أنه تم حتى الآن إعطاء 2.03 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في هولندا.

وتشير البيانات المعلنة اليوم إلى أن معدل التطعيم في هولندا يقدر بـ47 ألفا و823 جرعة يوميا. ووفقا لهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق هولندا 1.4 سنة لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 13 أسبوعا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 1.34 مليون، والوفيات إلى 16 ألفا و850. وسجلت هولندا أول حالة إصابة بالفيروس قبل عام و6 أسابيع.

يشار إلى أن الجرعات وعدد السكان الذين يتم تطعيمهم مسألة تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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