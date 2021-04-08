خارجية أمريكا: القوات الأمنية تبذل كل الجهود لحماية سفارتنا هناك



قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي، جوي هود، إن الولايات المتحدة موجودة في العراق بدعوة من الحكومة هناك؛ بغرض محاربة تنظيم «داعش»، ذاكرًا أن هذا جزء أساسي من طبيعة العلاقات بين البلدين.



وأضاف هود، في مقابلة خاصة لفضائية «العربية»، مساء اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة قدمت معونة عسكرية للعراق تُقدر بـ250 مليون دولار، سوف تستخدم للتمويل العسكري، والتدريب، والمعدات، والأسلحة، وصيانة الأنظمة الموجودة بالفعل في العراق.



وأكد أن القوات الأمنية العراقية كانت تحرز تقدمًا كبيرًا، لإبقاء البلاء آمنة ومستقرة، مضيفًا: «يقومون بكل ما في وسعهم لحمايتنا في السفارة، وفي كل مكان يتواجد فيه دبلوماسيون أو عسكريون أمريكيون».



وذكر أنه رغم الجهود الأمنية العراقية، فإن الميليشيات المدعومة من قبل إيران لم تتوقف عن مهاجمة السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، موضحًا أنه لا توجد وسيلة لإيقاف التهديدات في جميع الأوقات، لكن الولايات المتحدة تعمل مع الحكومة العراقية لضمان امتلاكهم قوات قادرة على حماية أمن وسلام واستقرار الجميع في أنحاء البلاد كافة.



https://youtu.be/L09dm2lTmm8