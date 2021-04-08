 خريطة تفاعلية.. دول تمنح لقاح أسترازينكا الترخيص الطارئ وأخرى تعلق استخدامه - بوابة الشروق
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خريطة تفاعلية.. دول تمنح لقاح أسترازينكا الترخيص الطارئ وأخرى تعلق استخدامه

هديل هلال
نشر في: الخميس 8 أبريل 2021 - 1:41 م | آخر تحديث: الخميس 8 أبريل 2021 - 1:41 م

أوصت هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية، أمس الأربعاء، بإدراج جلطات الدم كأحد الآثار الجانبية النادرة جدًا للقاح «أسترازينيكا» المضاد لفيروس كورونا، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن فوائد اللقاح لا تزال تفوق مخاطره.

وقالت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي في بيان لها: «خلصت لجنة السلامة التابعة للهيئة إلى أن جلطات الدم غير العادية مع انخفاض عدد الصفائح الدموية يجب أن تُدرج على أنها آثار جانبية نادرة جدًا للقاح أسترازينيكا».

من جانبها، أعلنت كوريا الجنوبية تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا لتلقيح من تقل أعمارهم عن 60 عاما ومعلمي التربية الخاصة والمعلمين في الحضانات والمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية؛ بسبب مخاوف متعلقة بالإصابة بتجلط الدم.

وفي الخريطة التفاعلية التالية نرصد لكم الدول التي منحت لقاح «أسترازينيكا» ترخيص الاستخدام الطارئ والدول التي علقت استخدامه:

https://public.flourish.studio/story/821568/


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