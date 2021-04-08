 أمريكا: مستمرون في مساعدة العراق لمحاربة داعش - بوابة الشروق
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أمريكا: مستمرون في مساعدة العراق لمحاربة داعش

داعش
داعش
أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 8 أبريل 2021 - 9:11 م | آخر تحديث: الخميس 8 أبريل 2021 - 9:11 م
قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي، جوي هود، إن الحكومة العراقية تؤكد بسط سيطرتها على البلاد، من خلال جهودها في حماية الأمن والاستقرار في جميع المناطق، مؤكدًا دعم الولايات المتحدة لهم.

وأضاف هود، في مقابلة خاصة لفضائية «العربية»، مساء اليوم الخميس، أنه منذ دعوة الحكومة العراقية للولايات المتحدة في 2014، لمساعدتها بمحاربة داعش، وهي تقدم المساعدات والتجهيزات، ما ساعد على توحيد وجودهم داخل وخارج البلاد، متابعًا: «سنستمر في العمل على هذا النحو بناء على المحادثات التي نجريها مع الخبراء العسكريين والمسؤولين العراقيين».

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت المعلومات الاستخباراتية المهمة مع الشركاء في العراق لسنوات طويلة، ما ساعدهم كثيرًا في معرفة مناطق تواجد العدو، معقبًا: «قمنا بعمل عظيم في القضاء على تنظيم داعش والأجهزة التي تمولهم».

وتطرق إلى الوضع الاقتصادي في العراق، قائلًا إن الولايات المتحدة ستقوم بالعمل مع الحكومة العراقية في القضايا كافة ابتداءً من انتخابات أكتوبر المقبل، والتي ستجري بصورة عادلة ومنصفة كما يتمنى الشعب العراقي.

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